هدية لبرشلونة.. ريال مدريد يخسر بثنائية أمام سوسييداد في الدوري الإسباني

فاز فريق ريال سوسييداد على نظيره ريال مدريد، بهدفين مقابل لا شيء، في الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

وجاء هدفي ريال سوسييداد عن طريق كل من كوبو وأندير في الدقائق 47، 85.

وشهدت المباراة حصول كارفخال، لاعب ريال مدريد على بطاقة حمراء في الدقيقة 61.

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كلًا من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: أوريلين تشواميني - داني سيبايوس - توني كروس

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - رودريجو جوس - ماريانو دياز.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة وبفارق 14 نقطة عن برشلونة المتصدر، بينما يأتي فريق ريال سوسييداد في المركز الرابع برصيد 61 نقطة.

ويحتاج فريق برشلونة للفوز بمباراة واحدة من أجل التتويج بلقب الدوري الاسباني رسميًا.