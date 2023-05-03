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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غدًا| غلق محطة جامعة القاهرة بالخط الثاني للمترو لمدة 48 ساعة

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق أنه في إطار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو سيتم غلق محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني للمترو وذلك لاستكمال تنفيذ أعمال كوبري أعلى مبنى محطة مترو جامعة القاهرة.

 

غلق محطة المترو بالكامل 

 وذلك يومي الخميس والجمعة 4 و5 مايو 2023 على أن يتم غلق المحطة بالكامل بنهاية مواعيد التشغيل يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 ولمدة (48 ساعة) وإعادة تشغيلها بشكل طبيعي صباح يوم السبت الموافق6 مايو 2023 .

 

وأكدت الهيئة أن الخط الثاني سيعمل بالكامل كالمعتاد من محطة شبرا الخيمة وحتى محطة المنيب مع عدم توقف القطارات بمحطة جامعة القاهرة خلال تلك الفترة.

 

 وتؤكد الهيئة القومية للأنفاق أن العمل سيجري على قدم وساق  خلال المدة المشار إليها لعودة حركة القطارات بمحطة مترو جامعة القاهرة إلى طبيعتها كما يتم تكثيف كافة الأعمال لنهو اعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو لتكون في استقبال الركاب بنهاية العام الحالى.

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