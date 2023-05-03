أوكرانيا ضامن الأمن الغذائي العالمي.. روسيا ترد على تصريحات زيلينسكي

أعلنت ممثلة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أطلق "جولودومور القرن 21" لأوكرانيا، لافتة الانتباه إلى كييف أصبحت "ضامن الأمن الغذائي" العالمي في إشارة.

وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تيليجرام": "بصراحة، على الرغم من أنهم ربما بدون وعي.. انظروا، هناك عدد أقل بكثير من مواطني أوكرانيا تحت حكم زيلينسكي، ويتم تصدير المزروعات والحبوب من أوكرانيا بشكل أكثر نشاطا - عدد المستهلكين الأوكرانيين للمنتجات الأوكرانية ينخفض ​​بشكل كبير".

وأشارت إلى أن "هذا يعني أن القادة الغربيون لرئيس [أوكرانيا] سيحصلون على المزيد من الطعام.. زيلينسكي أطلق جولودومور القرن الحادي والعشرين في البلد الذي عُهد إليه".

وتعد جولودومور هي المجاعة التي حاقت بأوكرانيا في الموسم الزراعي 1932 – 1933، في ذات الفترة كانت المجاعات تعصف ببقاع أخرى.

وتعتبر مجاعة جولودومور أحد أسوأ الكوارث في التاريخ الأوكراني، حيث تشير التقديرات إلى أن ما بين 2.2 و3.5 مليون شخص قد ماتوا في هذه المجاعة، كما أن البعض يطرح أرقاما أعلى من ذلك بكثير.