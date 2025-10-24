الغندور: دونجا جاهز لمباراة السوبر ولا صحة لإيقافه

نفي الإعلامي خالد الغندور ما تردد من أنباء بشأن منع اللاعب نبيل عماد دونجا من دخول الإمارات للمشاركة في البطولة مشيراً انه جاهزاً لمباراة السوبر المصري .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"دونجا جاهز لمباراة السوبر و لا صحة لإيقافه او منعه من دخول الإمارات وكل هذه الأخبار شغل لجان وكذب في كذب".



وجه نادي الزمالك خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم للاستفسار عن الموقف النهائي بشأن عقوبة كأس السوبر المصري الماضية، وذلك لتحديد إمكانية سفر اللاعب نبيل عماد "دونجا" مع بعثة الفريق إلى الإمارات، استعدادًا للمشاركة في البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبوظبي، بمشاركة أندية الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يرد بعد على خطاب النادي، مشيرًا إلى أنه في حال عدم وصول رد رسمي، سيسافر دونجا مع بعثة الفريق إلى الإمارات للمشاركة في البطولة.

ويذكر أن اتحاد الكرة كان قد أعلن عقب بطولة السوبر الماضية إيقاف ثلاثي الزمالك آنذاك، وهم: عبد الواحد السيد (مدير الكرة وقتها)، ومصطفى شلبي، ونبيل عماد دونجا، لمدة 4 مباريات، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكل منهم.