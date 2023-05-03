بالأسود.. نوال الزغبي تتألق بفستان شفاف في حفل إيمي جالا بدبي   

حضرت النجمة اللبنانية نوال الزغبي حفل "إيمي جالا" بدبي في نسخته الثالثة، وقد حصلت على جائزة أيقونة الموضة العربية لعام 2023.

تفاصيل إطلالة نوال الزغبي في حفل إيمي جالا

وظهرت نوال الزغبي بفستان أسود من خامة التل منفوش من الدانتيل مكشوف من منطقة الصدر، ومنفوش من الأسفل وبتصميم الكب من الأعلى وبأكمام طويلة .

وكان فستان نوال الزغبي، التي ظهرت به في حفل إيمي جالا من مجموعة أزياء "moonlight".

وقامت نوال الزغبي برفع خصلات شعرها إلى الوراء مع تركه منسدلا على ظهرها وأكتافها، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

ولم تتكلف نوال الزغبي في وضع المكياج، فقامت بوضع لمسات ناعمة من المكياج، فاختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الآي لاينر والماسكرا، والكحل باللون الأبيض.

وأكملت نوال الزغبي إطلالتها ببعض اللمسات اللافتة من الإكسسوارات، فقد اختارت قلادة وقرطين ناعمين باللون الفضي، وهو ما أبرز من أناقتها.

نوال الزغبي

نوال الزغبي

نوال الزغبي

نوال الزغبي