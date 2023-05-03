برلمانيون عن الحوار الوطني: يتسع للجميع.. ويؤكد الديمقراطية المصرية.. ويلبي مصالح الدولة والمواطنين

برلمانيون عن الحوار الوطني:

إيهاب الطماوي: يستهدف الانتصار في معركة التنمية

أيمن محسب: مصر تسير على طريق الديمقراطية برعايتها له

طه الناظر: عودة انطلاق جلساته اليوم يبشر بمستقبل أفضل للجميع



أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بعودة انطلاق جلسات الحوار الوطني، اليوم، مؤكدين أنه سيحدد أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، والمساحات المشتركة للخروج بنتائج تستهدف الانتصار في معركة التنمية، بعد انتصارها في مواجهة قوى الشر و الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

في البداية، قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني جاء ليكون مصدرا للاستماع إلى جميع الآراء، ومشاركة كل القوى الوطنية؛ لبناء الجمهورية الجديدة.

تحديد أولويات العمل الوطني

وأضاف “الطماوي”، لـ"صدى البلد"، أن الحوار الوطني سيحدد أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، وتحديد المساحات المشتركة؛ للخروج بنتائج، تستهدف الانتصار في معركة التنمية، بعد انتصارها في مواجهة قوى الشر والإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

وأشار مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إلى أن الحوار الوطني، جاء بناء على دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ ليفتح الطريق أمام الجميع، للوقوف على نقاط مشتركة، يمكن من خلالها تقريب المسافات؛ لتحديد أولويات العمل الوطني.

وواصل حديثه، قائلا: “إن ذلك سيتم عن طريق 3 محاور، “السياسي والاقتصادي والاجتماعي”، وتندرج تحت هذه المحاور الرئيسية، 19 لجنة فرعية؛ بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتأخذ طريقها التشريعي والتنفيذي، بما يخدم صالح المواطن المصري".

وأكد النائب، أن الحوار الوطني يتسع للجميع، والهدف منه هو تحديد المساحات المشتركة بين المحاورين، والانطلاق من نقطة المساحة المشتركة إلى آفاق جديدة لبناء الجمهورية الجديدة، ولن يكون هناك إقصاء لأي رأي أو لفكرة، ولا توجد محظورات داخل اللجان وفي أثناء المناقشات، فالهدف هو مصلحة مصر وشعبها، والمساحة مفتوحة للجميع.

ومن جهته، أكد النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، أن الحوار الوطني يهدف إلى الاستجابة لمطالب الشعب المصري، وتحقيق آمالهم وطموحاتهم، وتلبية احتياجاتهم، لافتا إلى أنه سيتم العمل على الخروج بنتائج ومخرجات منضبطة خلال المرحلة الراهنة.

مصر تسير على طريق الديمقراطية

وأَضاف "محسب" لـ"صدى البلد"، أن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني؛ رسالة للجميع بأن مصر تسير على طريق الديمقراطية، وتتيح الفرصة أمام الجميع لتقديم المقترحات، وتلبيتها من جانب الدولة، حال الإجماع عليها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تشجع على الاستثمار الخاص بشكل غير مسبوق، حيث نفذت العديد من المشروعات الضخمة؛ لتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، عن طريق “تحسين البنية التحتية، وتهيئة الطرق العامة” أمام المستثمرين.

وطالب النائب بضرورة إطلاق الرخصة الذهبية، وإطلاق العديد من المناطق الاستثمارية أمام القطاع الخاص، خلال الفترة المقبلة.



ومن جهته، قال النائب طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن الحوار الوطني جاء في توقيت مهم جدا؛ للاستماع إلى جميع الآراء، والخروج بنتائج تترجم على أرض الواقع؛ لتصب في مصلحة الدولة المصرية.

الدولة حريصة على الاستماع لكل الآراء

وأضاف “الناظر”، في حديثه لـ"صدى البلد"، أن انطلاق جلسات الحوار الوطني، اليوم، 3 مايو، بمشاركة كل أطراف القوى السياسية والمجتمعية، يأتي في مصلحة الدولة المصرية، ويبشر بمستقبل أفضل للجميع.

ونوه بأن الحوار يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك، حرص الدولة على الاستماع إلى كل الآراء، وهذا سينتج عنه توصيات إيجابية تسهم في بناء الوطن، مضيفًا: "هذا يتواكب مع الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأوضح عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن الحوار الوطني جاء في توقيت مهم للغاية، وسط تحديات صعبة تسيطر على الساحة الدولية، لا سيما الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع، مشيرًا إلى أن تبادل الرؤى، والاستماع إلى كل أفكار المشاركين في الحوار؛ سيكون له دور كبير في حل العديد من المشكلات.

وأكد النائب طه الناظر، أن الحوار الوطني سينجح بامتياز، بعد أن أحدث انفراجة سياسية غير مسبوقة، وجمع كل القوى السياسية المختلفة على مائدة واحدة؛ للتشاور، وطرح الآراء بحرية كاملة.