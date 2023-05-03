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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب السلام يشارك في جلسات الحوار الوطني.. والفضالي: نتمنى أن يكون هادفا

قيادات تيار الإستقلال
قيادات تيار الإستقلال

أعلن المستشار أحمد الفضالى ، رئيس حزب السلام الديمقراطى ورئيس تيار الاستقلال عن تلقى حزب السلام الديمقراطى دعوة رسمية من الأكاديمية الوطنية للتدريب للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى المقرر عقده اليوم الأربعاء.

ومن جانبه قال المستشار أحمد الفضالى ، رئيس حزب السلام ورئيس تيار الإستقلال أننا نتمنى أن يكون الحوار هادف ، و يحقق مصلحة الشعب المصري والدولة المصرية.

وأكد الفضالي، أننا نأمل أن يصل الحوار الوطني إلى حلول جذرية للكثير من التحديات على الساحة المصرية.

والجدير بالذكر أن كلا من حزب السلام الديمقراطى وتيار الاستقلال يشاركان في جميع محاور جلسات الحوار الوطنى الـ19 بمشاركين فى جميع المجالات ، كما يشاركان فى المحاور الرئيسية السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وكان قد أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني،  أنه ستنطلق اليوم الأربعاء، مرحلة جديدة في مسيرة الحوارِ الوطني، قائلا: "نتشارك ونتفاعل من أجل الوصولِ لمخرجاتٍ جديةٍ تخدمُ الوطن والمواطن".

وتابع مجلس أمناء الحوار الوطني، على مدار اجتماعات المرحلة التحضيرية، تلقى الحوار الوطني العديد من طلبات المشاركة واستقبل العديد من المقترحات والرؤى من مختلف القوى السياسية والنقابية، والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء وحتى المواطنين.

وتشارك كافة فئات وأطياف الوطن في مؤتمر إعلان انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني بقاعة مؤتمرات أرض المعارض و المقرر إذاعة فاعلياته على الهواء مباشرة وبحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية كافة لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني.

المستشار أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطي الأكاديمية الوطنية للتدريب جلسات الحوار الوطني الحوار الوطني

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