بتصميم أنيق.. الإعلان عن ساعات موتورولا Moto Watch 70 و Watch 200

أعلنت شركة موتورولا Motorola، عن أحدث إصداراتها من الساعات الذكية تحت اسم Moto Watch 70 و Moto Watch 200.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تتميز ساعة موتورولا الجديدة Moto Watch 70 بأنها عبارة عن ساعة ذكية للمبتدئين مع التركيز على ميزات تتبع الصحة والنشاط المعتادة، بينما تقدم ساعة Moto Watch 200، بعض المواصفات المتميزة بما في ذلك شاشة AMOLED ودعم اتصال البلوتوث.

مواصفات ساعة موتورولا Moto Watch 200

تتميز ساعة Moto Watch 200 بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 1.78 بوصة، مصحوبة بإطار مصنوع من الألومنيوم بقياس 45 ملميتر، كما تدعم الساعة الذكية معايير 5ATM لمقاومة الماء.

وكما تتميز ساعة موتورولا الجديدة، برصد معدل ضربات القلب، مع مستشعر لقياس نسبة الأكسجين في الدم SpO2، ومقياس التسارع وقياس الارتفاع.

ساعة موتورولا Moto Watch 200

وتوفر ساعة موتورولا Moto Watch 200 ، أكثر من 28 نمطا رياضيا لتتبع نشاط المستخدم، كما تأتي مدمجة بنظام تحديد المواقع GPS، ويمكن للساعة الذكية مزامنة البيانات مع تطبيق Google Fit و Strava.

وتعمل ساعة Watch 200 بواجهة Moto Watch OS من موتورولا، وتتميز بوجود ميكروفون ومكبر صوت لإجراء للمكالمات الهاتفية عبر الساعة.

وتحزم ساعة موتورولا Moto Watch 200، بطارية بقدرة 355 مللى أمبير في الساعة، وتدعى الشركة أنها يمكن أن تدوم حتى 14 يوما في الشحنة الواحدة مع الاستخدام المنتظم.

ساعة Moto Watch 200

ويمكن إقران الساعة مع الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد عبر تقنية الـ Bluetooth 5.3 LE، وتدعم Moto Watch 200 أيضا تنبيهات الكشف عن السقوط.

وتتوفر ساعة Moto Watch 200 باللون الأسود والذهبي، ولم تكشف موتورولا عن تفاصيل الأسعار والتوافر حتي الآن.

ساعة Moto Watch 200

مواصفات ساعة موتورولا Moto Watch 70



تتميز ساعة موتورولا Moto Watch 70، بشاشة منحنية من نوع LCD بقياس 1.69 بوصة، مع تصميم مميز مصنوع من سبائك الزنك بقياس 43 ملميتر، كما تم تصنيف الساعة الذكية وفقا لمعيار IP67 في مقاومة الماء والغبار.

ساعة موتورولا Moto Watch 70

وتمتاز ساعة موتورولا Moto Watch 70، بمراقبة معدل ضربات القلب، ومستشعر لقياس درجة الحرارة، وأيضا متابعة حالة المستخدم أثناء النوم، بالإضافة إلى أنها تأتي مع أكثر من 100 خيار لوجه الساعة.

وتقترن الساعة بهواتف أندرويد عبر تقنية الـ Bluetooth 5.0 LE، وتعمل بنظام Moto Watch OS، وتحتوى على بطارية بقدرة 355 مللى أمبير في الساعة، وتتمبز بعمر يدوم إلى 10 أيام، وتتوفر Moto Watch 70 في اللون الأسود فقط.