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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زوجة الممثل كيفن كوستنر تتقدم بأوراق طلب الطلاق للمحكمة

كيفن كوستنر وعائلته
كيفن كوستنر وعائلته

تقدمت زوجة الممثل الأمريكي كيفن كوستنر بأوراق طلب الطلاق أمام المحكمة، بعد زواج دام 18 عاما. 

 

كيفن كوستنر الفائز بجائزة جولدن جلوب أفضل ممثل في يناير الماضي، بعمل درامي، تزوج كريستين باومغارتنر عام 2004، وأنجبت منه ثلاثة أبناء. 

 

وكيفن كوستنر  الذي يبلغ من العمر 68 عاما، تزوج من قبل من سيدني كوستنر في نهاية السبعينات، وانفصلا عام 1994.

 

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وتزوج كيفن كوستنر من كريستين بومغارتنر التي تبلغ من العمر حاليا 49 عاما، وتعمل مصممة حقائب يد وموديل سابقة، في كولورادو سبتمبر 2004، وطالب باحترام خصوصية عائلته وأطفاله في ظل الظروف الصعبة الحالية.

 

غاب كيفن كوستنر عن تسلم جائزة جولدن جلوب الخاصة به، بعدما منعته الفيضانات والأمطار الغزيرة في سانتا مونيكا من حضور الحفل. 

 

اشتهر كيفن كوستنر بالعديد من الأفلام الهامة أبرزها The Bodyguard مع ويتني هيوستن، وغيرها من الأعمال منها Molly's Game الذي شارك في بطولته مع جيسيكا تشاستين، إدريس إلبا، ومن تأليف وإخراج آرون سوركين.

كيفن كوستنر أفضل ممثل الأمطار الغزيرة جيسيكا تشاستين جولدن جلوب ويتني هيوستن

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