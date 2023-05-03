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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الإسكان يلتقي مسئولي «الهابيتات» لإعداد استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي الـ12

وزير الاسكان
وزير الاسكان

التقى الدكتور عاصم الجزار،  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسئولي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، فى إطار الإعداد لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي فى دورته الثانية عشرة "WUF12"، فى العام المقبل 2024، وذلك بحضور الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

 

وضم وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، كلا من، الدكتور نيل خور، مدير إدارة العلاقات الخارجية والاستراتيجية والابتكار، والدكتورة رانيا هدية، المدير الإقليمي للبرنامج، وخيسوس سالسيدو، منسق المنتدى الحضري العالمي، بالمقر الرئيسي للبرنامج، والمهندس أحمد زينارى، مدير إدارة الفعاليات بالمكتب الإقليمي لبرنامج الهابيتات بالدول العربية، والمهندس عمرو لاشين، مدير برنامج الحوكمة بمكتب الهابيتات بمصر.

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وناقش وزير الإسكان، مع مسئولي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، البرنامج التنظيمي الأولى للمنتدى الحضري العالمي فى دورته الثانية عشرة، والذي تستضيفه مصر فى العام المقبل، حيث تم استعراض عدد من المقترحات لفعاليات المنتدى، والفعاليات على هامش المنتدى، وتشمل تنظيم زيارات للمشاركين فى المنتدى إلى المشروعات السكنية والتنموية العملاقة، والمدن الجديدة، التي تم ويجرى تنفيذها بمختلف ربوع الدولة المصرية.

وأوضح الوزير، أنه تمت مناقشة عدد من القضايا التنموية للدولة المصرية، وكيفية مشاركة الدروس المستفادة من التجربة العمرانية المصرية، مع مختلف الدول المشاركة بالمنتدى، مؤكداً أن التجربة العمرانية المصرية، هي تجربة غنية فى مختلف مجالات التنمية العمرانية، سواء بإنشاء المدن الجديدة لمضاعفة رقعة المعمور  المصري، أو تطوير المناطق غير الآمنة، وتطوير المناطق التاريخية بمدينة القاهرة، بجانب مشروعات الطرق، والتي تمثل الشرايين التي تربط بين مناطق العمران القائمة، ومناطق التنمية الجديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن المنتدى الحضري العالمي، هو ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، والذى استضافته الدولة المصرية فى نسخته الـ27 "COP27" بمدينة شرم الشيخ، وسيكون المنتدى فرصة لعرض التجربة العمرانية المصرية الرائدة، موضحاً أن مصر ستكون أول دولة إفريقية تقوم باستضافة الحدث منذ الدورة الافتتاحية فى نيروبي بدولة كينيا، وثاني الدول العربية بعد استضافة أبو ظبى للدورة العاشرة.

وقال وزير الإسكان: لقد نجحت الدولة المصرية فى الفوز باستضافة ثاني أكبر حدث أممي، وهو المنتدى الحضري العالمي فى دورته الـ12، ليكون شاهداً جديداً على نجاح الدولة المصرية فى تنظيم واستضافة المؤتمرات العالمية، ويكون فرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة، فى تحقيق النهضة العمرانية الشاملة فى مختلف ربوع مصر خلال السنوات القليلة الماضية، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الوزير، أن من أهم الأسباب التي أهلت مصر للفوز باستضافة الدورة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي، هو حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، فى مجال تطوير العمران المستدام، بإجماع آراء اللجنة، ومن بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان، نظراً لدورها فى توفير السكن الملائم، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، والاتصالية بالطرق.

الدكتور عاصم الجزار مال واعمال وزير الإسكان برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية Finance Real Estate

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