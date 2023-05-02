تفاصيل أعمال لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بدمياط



ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، الإجتماع الدورى للجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى الذى جاء بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و رأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وعدد من ممثلى الجهات المعنية وأعضاء اللجنة.

وتناول الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة باجتماعها السابق وذلك فيما يتعلق بالإجراءات المُتخذة بشأن عدد من الموضوعات التى تم طرحها ، من عرض موقف تسكين المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بوحدات سكنية و اجراءات طرح المحال التجارية ، والموقف الخاص بصيانة وترميم عدد من العمارات التابعة للصندوق ، وإنشاء عمارة للأسر الأولى بالرعاية بمدينة رأس البر ، كما بحثت " محافظ دمياط " مستجدات الحصر الخاص بالوحدات الإدارية و اجراءات طرح الوحدات الخالية بالمزاد العلنى ..

وفى السياق ذاته،، ناقشت " الدكتورة منال عوض " عدد من الموضوعات التى طرحتها اللجنة بجدول أعمال الإجتماع ، كما اطلعت على الموقف النهائى لأعمال توصيل المرافق لمشروع الإسكان الاستثمارى بمدينة رأس البر والذى تضمن ٤ عمارات سكنية بشارعى ١٠٥ و ١٠٧ و كذلك الدراسات الواردة من مديرية الإسكان والمرافق بشأن انشاء عدد من المشروعات التابعة للصندوق بدمياط وعزبة البرج وكفر سعد..