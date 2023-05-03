نجم الزمالك الأسبق يعتذر عن عدم الاستمرار في لجنة الكرة

أعلن حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك الأسبق، اعتذاره عن عدم الاستمرار في لجنة الكرة بالنادي الأبيض.

وكتب عبد اللطيف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن بيان مجلس إدارة الزمالك حول الرد على اتحاد الكرة بشأن المشاركة في كأس السوبر بيان محترم.

اعتذار نجم الزمالك

وأضاف: "تقدمت بالاعتذار عن عدم الاستمرار في لجنة الكرة لظروف خاصة".

اعتذار الزمالك

وأعلن الزمالك حامل لقب الدوري المصري، الاعتذار عن عدم المشاركة في مباراة السوبر أمام الأهلي المقررة يوم الجمعة المقبل، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وجاء قرار الزمالك، وفقا لبيانه، اعتراضا على عدم مناقشة لجنة التظلمات باتحاد الكرة لملف عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، وتعليق العقوبة لحين الفصل في دعوى حركها الأهلي لدى محكمة القضاء الإداري بشأن بطلان تشكيل لجنة الانضباط التي أصدرت عقوبة إيقاف كهربا لمدة 12 مباراة.

وستقام مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري، في أبوظبي، يوم الجمعة المقبل، حيث سيشارك بيراميدز بدلا من الزمالك الذي أعلن اعتذاره.