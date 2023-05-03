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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

سبب مذهل وراء إصدار جبل إيفرست أصواتا مرعبة بالليل

سبب مذهل وراء إصدار
سبب مذهل وراء إصدار جبل إيفرست أصواتا مرعبة بالليل

كشف فريق من الباحثين أمضوا 3 أسابيع في قياس الاهتزازات في النهر الجليدي عن سبب قد يفاجئك وارء إصدار جبل إيفرست، أعلى جبل على وجه الأرض أصواتا مرعبة أثناء الليل. 

 

وأوضح الباحثون بقيادة عالم الجليد، يفجيني بودولسكي، الذي يعمل في مركز أبحاث القطب الشمالي في جامعة هوكايدو باليابان أنه بمجرد أن تغرب الشمس في جبال الهيمالايا وتنخفض دراجات الحرارة يندلع نشاز من الضوضاء المخيفة في أعماق الأنهار الجليدية حول جبل إيفرست. 

وأضاف الباحثون أن أصوات الانهيار والتشظي في الأنهار الجليدية المرتفعة ناتجة عن “الانخفاض الحاد في درجات الحرارة إثر حلول الظلام الذي يتسبب في تكسر الجليد”، وفقا لما ذكرته  مجلة “رسائل البحث الجيوفيزيائي”. 

وكان الدكتور يفجيني بودولسكي وفريقه غير متأكدين من سبب الضوضاء الكبيرة، لكنهم أكدوا أنها مرتبطة بالبرودة الشديدة عندما عادوا إلى مستوى سطح البحر وفحصوا بيانات رصد الزلازل.

سبب ضوضاء إيفرست 

ويعد بحثهم من أوائل من أظهر مثل هذا القدر الكبير من النشاط الزلزالي بسبب التصدع الحراري داخل الجليد  بناءً على مجموعة واسعة من التحقيقات في سلوك الأنهار الجليدية حيث أن تأثيرات تغير المناخ تسخن الكوكب باستمرار.

وتحدث ديف هان، قائد الرحلة الاستكشافية الذي أكمل 15 قمة في قمة إيفرست  الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 29000 قدم، عن سماع أصوات غريبة في الليل عندما يستريح هو ورفاقه المتسلقون  بما في ذلك "سقوط الجليد والصخور في أماكن مختلفة حول الوادي"، واصفا الأمر “يصعب معه النوم”. 

وعن تجربة البحث هذه، اختتم الدكتور يفجيني بودولسكي حديثه: “كانت تجربة رائعة لأنها منطقة رائعة للعمل فيها، في الأساس أنا أتناول الغداء وأنا أنظر إلى إيفرست، وخلال النهار نعمل بشكل مريح بينما مع حلول الليل، قد تنخفض درجة الحرارة إلى حوالي -15 درجة مئوية أو 5 درجات فهرنهايت”.

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سبب مذهل وراء إصدار جبل إيفرست أصواتا مرعبة بالليل   
جبل إيفرست 

 

 

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سبب مذهل وراء إصدار جبل إيفرست أصواتا مرعبة بالليل

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