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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال بث مباشر| مواطن بدولة عربية يلقي سيارته من أعلى قمة جبل

صدى البلد

لم يستطع المواطن الأردني "شادي المدادحة" كبح جماح غضبه؛ بسبب تلقيه مخالفة سير من 3 بنود؛ في محافظة الكرك؛ جنوب الأردن، فما كان منه إلا أن ألقى بمركبته من أعلى سفح جبلي.

وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد أقدم المدادحة على هذا الفعل؛ لرفضه لمخالفة السير التي اعتبرها غير قانونية.

في التفاصيل، خرج المواطن الغاضب جعفر المدادحة، عبر خاصية "البث المباشر" في "فيسبوك" شارحا ما حصل معه منذ بداية يومه.

وأوضح أنه استيقظ صباح أمس وذهب لشراء كيلوغرام من الليمون، فأوقفه رقيب سير ويخالفه. 

وفيما كان من المفترض أن تكون المخالفة من بند واحد، إلا أن النقاش تأزم، لتصبح مخالفة من 3 بنود، وهو ما رفضه الرجل، فذهب إلى أحد المرتفعات وألقى بـ"باص" يمتلكه من الأعلى، وسط ردود أفعال متباينة من تصرفه، بين مؤيد لقراره، ومعارض.

الأمن العام يوضح
من جهته، أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني العقيد عامر السرطاوي، تفاصيل مخالفة المركبة التي أثيرت ضجة بشأنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أنْ قام سائقها بإلقائها بالوادي.

وأكد أنّ سائق المركبة أوقفها بشكل مخالف ومعيق لحركة السير، ورفض تحريكها؛ بحجة أنّه يقوم بالتبضّع، رغم الطلب منه لأكثر من مرة من قبل رقيب السير، وفقا لـ "العربية.نت".

وعند طلب وثائق المركبة؛ تبيّن انتهاء رخصة الاقتناء لأكثر من 8 أشهر، إضافة إلى انتهاء رخصة القيادة للسائق منذ حوالي عام ونصف العام، وارتكابه لمخالفة تغيير لون المركبة، خلافا للونها الموثّق لدى إدارة الترخيص، دون توثيق ذلك.

كما شدد على أنّ المخالفات المسجّلة بحقه، مُحقّة، ووفق أحكام القانون، لا سيّما أنّ المخالفات لا يمكن وتحت أيّ ظرف، التغاضي عنها، ووجب على رقيب السير تطبيق القانون وفق ما يحتّمه عليه واجبه، مشيراً إلى أنّ القانون يطبّق على الجميع دون تمييز بين شخص وآخر.

الأردن مخالفة سير محافظة الكرك

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