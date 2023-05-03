إصابة 11 شخصا في حادث تصادم ميكروباص برصيف بالشرقية

أصيب 11 شخصا بكدمات وكسور في أماكن متفرقة بأنحاء الجسد، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف بعد كارتة بلبيس اتجاه قرية غيتة دائرة مركز بلبيس.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس، وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقبال 11 شخصا مصابين بكدمات وكسور في أماكن متفرقة بأنحاء الجسد، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريقة غيتة - بلبيس بعد كارتة بلبيس، وتم تقديم الرعاية الصحية، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.