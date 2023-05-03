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مفاجأة تنتظر الجنيه وتراجع أسعار الذهب.. تفاصيل

نورهان عادل - مذيعة
نورهان عادل - مذيعة “صدى البلد”

قدمت نورهان عادل، مذيعة “صدى البلد”، تغطية خاصة عن آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار عالميا ومحليا، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

كما سجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر، البنك الأهلي المصري" 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع. 

وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تعافي الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بحلول نهاية عام 2023، إلى حوالى 30 جنيها، فيما توقعت تقارير أخرى هبوط الدولار مقابل الجنيه إلى 26 جنيها.

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نورهان عادل مذيعه صدى البلد

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