بفستان قصير.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في إيطاليا

شاركت ياسمين الخطيب متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها في إيطاليا.

تفاصيل إطلالة ياسمين الخطيب

تألقت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان قصير باللون الأحمر المزين بالورود وبأكمام طويلة، ونسقت معه بالطو من الصوف باللون الاخضر وحقيبة وحذاء بنفس لون البالطو.

وأكملت ياسمين الخطيب بترك خصلات شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة أنسابية وناعمة.

ياسمين الخطيب

أما من الناحية الجمالية، فقد وضعت ياسمين الخطيب بعض اللمسات الناعمة من المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.