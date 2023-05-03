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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 4 مصانع عشوائية لتدوير المخلفات البلاستيكية بالجيزة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة مُكبرة إستهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الجيزة".

أسفرت جهودها فى مجال (حماية البيئة "الصحة العامة") عن ضبط "5 قضايا" (4 مصانع عشوائية "بدون ترخيص" لتدوير المخلفات البلاستيكية لإنتاج مكونات ماكينات الطباعة ومراوح المحركات – إنتاج وتعبئة وتداول المنظفات المنزلية – تعبئة أسطوانات الأكسجين الطبى والصناعى - وشركة لإنتاج وتعبئة الفول الصويا والنشا والجلوكوز) بمضبوطات بلغت ( 62 طن و2500 مروحة "مخلفات بلاستيكية ومصنعاتها" مجهولة المصدر وبدون بيانات مغشوشة ومقلدة وبدون موافقة بيئية – 17,5 طن منظفات منزلية مجهولة المصدر وبدون بيانات وبدون فواتير مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية –       7 طن وعدد 300 إسطوانة مواد كيماوية مجهولة المصدر وبدون موافقة بيئية - 115 طن "فول صويا، نشا، سكر جلوكوز" بدون بيانات أو موافقة بيئية وغير مسجلة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

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