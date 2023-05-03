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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نقل البرلمان توافق على اتفاقية بشأن تمويل القطار الكهربائي السريع

إجتماع لجنة النقل
إجتماع لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد ، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الإتفاقية الموقعه بين الهيئة القومية للانفاق ومجموعة من البنوك بضمان هيئة تنمية الصادرات الألمانية ، وأيضا الإتفاقية الموقعة بين الهيئة القومية للانفاق ومجموعة من البنوك بضمان هيئة تنمية الصادرات الإيطالية لتمويل القطار الكهربائي السريع .

ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات أن القطارات الكهربائية تتميز بتوفير نقل للركاب أسرع وأكثر راحة من القطار العادي من خلال عمل تصميم يسمح بسير القطارات على سرعات تصل إلى ٢٥٠ كم / ساعة، لذا تم إنشاؤه للربط بين جميع محافظات مصر لنقل الركاب والبضائع ، ويعتبر من وسائل النقل الآمنة والمنفصلة تمامًا عن المحاور المرورية القائمة بالمدن، لذلك يتخذ أقصر الطرق ليختصر المسافة بين جميع المحافظات، حتى أنه جعل المسافة بين شمال مصر وجنوبها لا تتجاوز خمسة ساعات تقريبا .

وأضاف النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، أن مصر أصبحت لديها شبكة طرق نعتز ونفخر بها جميعا كمصريين ، وتخدم الأجيال الحالية والأجيال القادمة  ، وخلق محور تنموي برى أخضر يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط لتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية وربط الموانى الللوجيستية على البحرين فلم تعد الحركة قاصرة على موانئ بورسعيد أو دمياط فقط، بل سيصبح الوصول إلى جميع الموانئ أكثر سهولة لنقل البضائع بين الموانئ المختلفة (ميناء العين السخنة،ميناء جرجوب غرب العلمين ، موانئ اسكندرية وبرج العرب و الدخيلة وغيرها من الموانيء المصرية.

وأوضح النائب علاء عابد،  أن القطار الكهربائي السريع له تأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الإقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة ويساعد على احتواء الزحف العمراني وسيتم تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع ع على ثلاث مراحل بإجمالي أطوال تبلغ ۲۰۰۰ كيلو متر.

ومن جانبه قال وائل نعيم ، مستشار وزارة النقل  ان الاتفاق المعروض جاء للمساهمة في تمويل الخط الأول الذى يبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول ٦٧٥كم وعدد ۲۳ محطة (۱۳) محطات قطار سريع ۱۰۰ محطة أقليمية، الكهروميكانيكية والسكة والوحدات المتحركة.

وأضاف وائل نعيم ممثل وزارة النقل والمواصلات،  ان مسار الخط يبدأ من محطة مدينة العين السخنة ويمر بموازة طريق القاهرة السخنة مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة ويتقاطع مع خط سكة حديد صعيد مصر في البدرشين ويستمر إلى الجانب الغربي مروراً بالجزء الغربي من مدينة السادس من أكتوبر، حيث يواصل مساره مروراً أعلى محور روض الفرج إلى مدينة وادي النطرون ومدينة برج العرب مرورا إلى مدينة العلمين الجديدة وصولاً إلى محافظة مطروح.

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النائب علاء عابد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب قرار رئيس الجمهورية الهيئة القومية للانفاق هيئة تنمية الصادرات الإيطالية

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