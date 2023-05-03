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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كلب يعقر شابا أمام مول في أكتوبر

كلب
كلب

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من (طالب- مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر) مصاب "بجرح سطحى" من كلب مملوك لأحد الأشخاص أمام أحد المولات التجارية الكائنة بدائرة القسم.

 بالإنتقال والفحص تم التقابل مع الطرفين (المُبلغ ، والمشكو فى حقه "عامل بمحل خاص بشقيقه، مقيم بدائرة القسم") يقتنى كلب مرخص.

 وبمناقشتهما قرر المشكو فى حقه أنه أثناء سير المصاب أمام المحل عمله وقيامه باللهو مع الكلب خاصته قام بعقره وإحداث إصابته المُشار إليها، وأيد المصاب أقواله، واتهمه بالإهمال لتركه الكلب دون تقييد، وتم ضبط الكلب المذكور، ونقل المصاب للمستشفى.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية اجهزة الامن المولات التجارية امن الجيزة كلب

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