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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدولار يسقط بقوة عالمياً.. اعرف الأسباب

الدولار يسقط بقوة
الدولار يسقط بقوة عالمياً.. اعرف الأسباب

انخفض الدولار الأمريكي في وقت مبكر من التعاملات الأوروبية اليوم، الأربعاء، قبل اختتام اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين وبعد بيانات الوظائف غير المبشرة.

ويسجل مؤشر الدولار الأمريكي 101.2977 هبوطًا بـ 0.42% أمام سلة من العملات الأجنبية، ويأتي هذا الهبوط القوي نتيجة الضغوطات على الفيدرالي للتوقف عن رفع أسعار الفائدة من جانب أعضاء الكونجرس الأمريكي.

ويبدو أن التجار يتبنون موقفًا دفاعيًا قبل إعلان صانعي السياسة الفيدراليين عن موقفهم الجديد من السياسة النقدية، خاصة بعد أن أظهرت بيانات أمس، الثلاثاء، تراجع فرص العمل في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في مارس.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي للولايات المتحدة أسعار الفائدة مرة أخرى يوم الأربعاء، والسؤال إذن هو: “ماذا سيحدث بعد ذلك؟”.

وفي الواقع، تتوقع الأسواق الآن تخفيضات في أسعار الفائدة مع نهاية العام، نظرًا لعلامات ضعف سوق العمل، والمخاوف بشأن صحة البنوك الأصغر في البلاد وعدم اليقين بشأن سقف الديون.

وصرح المحللون لدى مؤسسة “أي إن جي” في مذكرة بأنه: "لا يزال التضخم" مرتفعًا بشكل غير مقبول "، لكن الضغوط المصرفية تؤدي إلى تشديد شروط الإقراض، وهو ما سيفعل المزيد لإبطاء الاقتصاد أكثر من الارتفاع المحتمل بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء".

في حين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيترك الباب مفتوحًا لمزيد من الارتفاعات، فإن الحاجة إلى معدلات فائدة أعلى أمر مشكوك فيه إلى حد كبير. كذلك، نتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس قبل نهاية العام".

وعلى صعيد آخر، ارتفع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.3% إلى 1.1030، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% خلال الليل وليس أقل بكثير من أعلى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 1.1096.

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن نمو السعر الأساسي في منطقة اليورو قد انخفض بشكل غير متوقع، ولكن من غير المرجح أن يمنع هذا البنك المركزي الأوروبي من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الأسبوع نظرًا لأن التضخم لا يزال مرتفعًا جدًا للراحة.

ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم ارتفاعًا بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.25%، لكن عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل صرحت الأسبوع الماضي بأن الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس ليست أمرًا بعيد المنال.

وارتفع تداول زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الجنيه الاسترليني بنسبة 0.3٪ عند 1.2504، ومن المتوقع أيضًا أن يتقلص بنك إنجلترا الأسبوع المقبل مع استمرار ارتفاع التضخم.

بينما انخفض سعر زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.4% إلى 135.93، متعافيًا من أدنى مستوى له في شهرين تقريبًا، حيث أدت المخاوف من أزمة مصرفية أمريكية إلى ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن، بينما ارتفع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأسترالي بنسبة 0.1٪ إلى 0.6667، ممتدًا المكاسب بعد الارتفاع غير المتوقع لـ البنك الاحتياطي الأسترالي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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