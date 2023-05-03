مدير مطحن يتهرب من توريد 170 طن قمح بالشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإستيلاء على أموال الدعم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (المدير المسئول عن مطحن كائن بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية) بإدخال القمح المحلى موسم 2023 فى إنتاج الدقيق الحر دون الحصول على تصريح مسبق من الجهات المعنية بقصد الحجب عن التوريد للموسم الحالى محققاً أرباح غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية والجهات المعنية تم إستهداف المطحن المشار إليه وأمكن ضبط المذكور لقيامه بتخزين كمية قدرها ( 170 طن أقماح محلية – 200 طن أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة) محظور إستخدامها لإنتاج الدقيق الحر أثناء موسم التسويق الحالى .. وبمواجهته إعترف بما نسب إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.