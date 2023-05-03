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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأب المكلوم عاد من السعودية لدفن أمه ليفاجئ بمقتل ابنه| تفاصيل مؤلمة

الضحية
الضحية

لم يكن الأب المكلوم يتخيل أن سفره للعمل خارج مصر، سيحرمه من توديعع أغلى الأحباب قبل الرحيل، فقد كان الأب مطمئنا على منزله وأسرته في حضور نجله البالغ من العمر 19 عاما، والذي يعد "رجل البيت" في غيابه، الأمر الذى دفع الأب لمواصلة السفر والغربة ليلبى متطلبات أسرته، ولكن هذه الرحلة التى ترك فيها الأب منزله ليسافر لعمله، عاد منها بشكل مفاجىء بعد أن تلقى من أقاربه في نبأ وفاة والدته، ليقط إجازته ويسعى للنزول إلى مصر بشكل سريع، ليتفاجأ عقب وصوله إلى مصر بسماعه الخبر الأسوأ من ذلك وهو مقتل نجله على يد أحد أصدقائه، ليصاب الأب بصدمة كبيرة. 

وتخيم حالة من الحزن بين أبناء قرية شبرا باص بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية ، عقب وفاة أحد أبناء القرية غدرا على يد زميله أمام قاعة أفراح بالقرية ، حيث تعدى عليه بخنجر بسبب خلافات بينهما. 

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أنزل أمك ماتت

انزل أمك ماتت .. هكذا أخبر الأهالي والد الشاب حامد المقتول علي يد زميله، أثناء تواجده في دولة السعودية للعمل حيث قرر العودة في أسرع وقت ليتفاجأ وقت نزوله القرية بأن نجله الأكبر قتل علي يد زميله بخنجر.

وقال عم الشاب المتوفى، إن حامد نجل شقيقه شاب في بداية عمره وهو الفرحة الأولي في منزلهم حيث أن لديه شقيقتين وأخ صغير وكان هو الابن الأكبر ويعمل والده في دولة السعودية.

وأضاف أنه يوم الحادث أخبروه بأن نجل شقيقه قتل في الشارع أمام إحدى قاعات الأفراح علي يد زميله بخنجر, قائلا " ما اعرفش كان بينهم إيه علشان يقتله كده بس كان في خلاف ما اعرفوش بينهم".

صدمة كبيرة

وتابع أنه استدعي شقيقه والد المجني عليه من دولة السعودية بعد إخباره أن والدته توفت وعليه النزول للمشاركة في تشييع الجثمان ولكن تم إخباره فور وصوله إلي القرية أن نجله من قتل ليصاب بحالة صدمة كبيرة أفقدته القدرة علي الحديث.

وأشار عمه، إلي أنهم لم يتلقوا العزاء حتي الآن وترفض الأسرة مقابلة اي شخص، قائلا " قافلين علي نفسهم في صدمة كبيرة من ساعة اللي حصل ".

وأوضح أن نجل شقيقه كان طيب وحسن الخلق وكان قريب منه ولا يفتعل المشاكل، مطالبا بتوقيع أقصي عقوبة  علي المتهم حيث حرمهم من فرحة منزلهم ومن نجلهم الشاب الذي كان يستعد ليبدأ حياته.

تفاصيل الواقعة

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية ، إخطارا من الرائد محمد المغربي رئيس مباحث شبين الكوم بقيام شاب بطعن زميله بخنجر أثناء حضورهم أحد الأفراح بقرية. شبراباص .

وبالانتقال تبين قيام الشاب " ع.ا.د " ١٩ سنة بطعن زميله " ح.ع.ا" ١٩ سنة بجنحر أثناء حضورهم أحد الأفراح وذلك عقب نشوب مشادة كلامية بينهم حيث ضربه بطعنات نافذه أودت بحياته وفر هاربا.

فيما تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم أثناء اختباؤه في الزراعات، وبسؤاله أكد وجود خلافات بينهم سابقة ونشبت بينهم مشادة كلامية أثناء حضورهم أحد الأفراح فقام بإخراج خنجر كان بحوزته وطعنه به.

الأب المكلوم المنوفية تفاصيل مؤلمة قتل نجله قتل أبنه

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