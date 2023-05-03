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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موته في نص الشارع.. حلاق ينهي حياة مزارع بالمنوفية وأسرته ترفض أخذ العزاء

أسرة المجني عليه
أسرة المجني عليه

تخيم حالة من الحزن علي أبناء قرية شبرا بلولة بمركز منوف في محافظة المنوفية، عقب مقتل مزارع علي يد حلاق في وسط الشارع وسط ذهول المارة واصاب صديقه عقب التعدي عليهم بسكين أثناء سيرهم في الشارع.

أقوال متضاربة بين أهل المجني عليه واعترافات المتهم الذي أكد أنه تعرض للمضايقة من المجني عليه قائلا في تحقيقات الشرطة " أنه كان دائما يعايره بمرضه النفسي حيث تردد من قبل علي مستشفي الصحة النفسية لمعاناته من مرض نفسي ".

وقالت مها، زوجة المجني عليه، أنها فوجئت بالمتهم يقابلها في الشارع وملابسه ملخطة بالدماء ممسكا بسكين ويجلس وسط الشارع، موضحة أنها لا تعلم أن المجني عليه زوجها حيث أخبرها الأهالي بعد ذلك أن زوجها قتل علي الطريق .

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وأضافت أن المتهم الحلاق جارهم ويسكن معهم في نفس الشارع وكانوا يترددون علي محله حيث ذهبوا إليه في أيام العيد من أجل الحلاقة لأطفالهم وكان طبيعيا وادعاءه مرضه النفسي حيلة للهروب من المحاكمة.

 

وتابعت أنهم رفضوا أخذ عزاء زوجها حتي يتم الحكم علي المتهم بقتله حيث أنهم جيران في نفس الشارع وزوجها كان يعمل عاملا يذهب نهارا إلي عمله ويعود ليلا وليس له علاقة بأحد.

 

وأوضحت أن زوجها رجل بطعنة غدر تاركا ٣ اطفال أكبرهم ٧ سنوات واصغرهم ٧ اشهر، دون مصدر دخل أو تأمين للعيش.

وأكد شقيقه، أنهم حتى الآن لا يعلمون سببا لقتل شقيقهم علي يد جارهم حيث قتله بدم بارد وكان لا يوجد بينهم خلافات حيث أنهم جيران في شارع واحد.

وطالبت الأسرة بحق ابنهم حيث أن ما حدث جريمة كبرى ورحل ابنهم تاركا أسرة دون عائل ودون معرفة سبب لقتله.

وكان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مركز شرطة منوف، يفيد بقيام حلاق بطعن مزارع بسلاح أبيض وإصابة آخر.

 

بالانتقال تبين قيام " ش.ع " 28 سنة حلاق بالتعدي علي " ا.ش " 31 سنة مزارع وتوفي متأثرًا بإصابته بطعنه بآلة حادة، وإصابة "ح.م" 38 سنة- عامل، بجرح في الصدر.

 

وبسؤال المصاب، أكد أنه أثناء سيره رفقة المجني عليه، تعدى عليهما الحلاق بآلة حادة، حيث سدّد عدة طعنات لصديقه المزارع، فتوفي في الحال متأثرًا بإصابته.

أسرة المجني عليه
أسرة المجني عليه
أسرة المجني عليه
أسرة المجني عليه
أسرة المجني عليه
أسرة المجني عليه
أسرة المجني عليه
أسرة المجني عليه
أسرة المجني عليه
أسرة المجني عليه
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