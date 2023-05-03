لص البترول يجمع 2 مليون جنيه من سرقة خطوط الأنابيب

قررت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول وبيعها بالسوق السوداء، ومحاولته غسل متحصلات ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامه بـ (تأسيس الشركات ، شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 2 مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.