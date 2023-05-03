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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بنات عبد الرحمن يطوف عدد من الدول الاوروبية فى مايو الحالى

بنات عبدالرحمن
بنات عبدالرحمن

يبدأ الفيلم الأردني بنات عبد الرحمن للمخرج زيد أبو حمدان جولة من العروض في عدة مدن وبلدان أوروبية خلال شهر مايو الحالي، يستهلها في سينما كينو ميرينغن في سويسرا يوم الأحد 7 مايو الساعة 7 مساءً، ويوم الاثنين 8 مايو الساعة 8 مساءً.

كما يتجه الفيلم إلى إيطاليا وتحديدا بمدينة ميلانو يومي الأربعاء 10 مايو والسبت 20 مايو في نوفو أرمينيا سينما، ثم يختتم الجولة في مركز منتدى غرونينغن الثقافي في هولندا يوم السبت 13 مايو الساعة 1 ظهرًا.

وتعد تلك الجولة استكمالًا لرحلة بنات عبد الرحمن في أوروبا إذ زار على مدار الشهور الأخيرة عدة مدن أوروبية شارك فيها بالعديد من المهرجانات من بينها مهرجان سينما الجنوب في ليون بفرنسا، ومهرجان يوراسيا السينمائي الدولي بولندا، ومهرجان أرابيسك السينمائي في النرويج، مهرجان مؤسسة أفلام في مارسيليا، مهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة في فلورنسا، ومهرجان الفيلم العربي في ألمانيا.

كان بنات عبد الرحمن قد وصل رصيده من الجوائز إلى 4 جوائز دولية إذ فاز بجائزة الجمهور في مهرجانات سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة في فلورنسا، ومهرجان إسبينيو السينمائي للمخرجين الجدد والعمل الأول بالبرتغال، ومهرجان الفيلم العربي في سان دييغو بأمريكا، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث شهد عرضه العالمي الأول. كما نال تنويه خاص في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة.

حصل بنات عبد الرحمن على جولة من العروض التجارية في العديد من الدول العربية بدأت في عام 2022 وكان أحدث محطاتها في مصر حيث أصبح أول فيلم أردني ينطلق تجاريًا في دور العرض المصرية، وكان الفيلم قد عُرض في تونس كما حصل على عروض في الإمارات العربية المتحدة، وكانت العروض قد انطلقت مع بداية شهر سبتمبر ، وأيضاً استمر عرض الفيلم في السينمات الأردنية 10 أسابيع على التوالي إلى جانب أسبوعين من العروض الخاصة، ليصبح بذلك أول فيلم أردني يحقق هذا الإنجاز، كما شارك في مهرجان عمّان السينمائي الدولي حيث لاقى إقبالًا جماهيريًا كبيرًا ونفذت التذاكر بمجرد الإعلان عنها، وسبق للفيلم أن انطلق في دور العرض السعودية والكويتية تجاريا. 

وشارك الفيلم في الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ضمن قسم برنامج روائع عربية. كما افتتح مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، كما شارك في مهرجان الفيلم العربي في ألمانيا، ومهرجان كالجاري للأفلام العربية في كندا ومهرجان الفيلم اللبناني في كندا.

بنات عبد الرحمن هن أربع أخوات مختلفات تضطرهن الظروف للعودة إلى منزل العائلة بعد سنوات من انعزالهن عن بعض لحل لغز اختفاء والدهن المفاجئ. ولكن رحلة البحث السرية تكشف لهن أسرارًا جديدة، والمزيد من علامات الاستفهام.

الفيلم من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، وبطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، حنان الحلو، مريم الباشا، خالد الطريفي، إنتاج Pan East Media  (صبا مبارك وآية وحوش)، وشارك في الإنتاج كل من Lagoonie Film Production ، وArab Media Network وويكا للإنتاج والتوزيع، وتتولى شركة MAD Solutions و Lagoonie مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

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