أوهمهم بتسفيرهم للخارج.. نصاب يستولى على 10 ملايين جنيه من مواطنين

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب على المواطنين بدعوة تسفيرهم للعمل بالخارج بموجب محررات مزورة ، ومحاولته غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامه بـ (تأسيس الشركات – شراء العقارات – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبذويه ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (10مليون جنيه تقريباً) و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .





