قتلته وحطيت جثته فى جوال ورميتها.. تفاصيل جريمة الأصدقاء بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة كرموز بمديرية أمن الإسكندرية، بالعثور على جثمان لشخص داخل (2 جوال بلاستيكى) بدائرة القسم.

وتم تشكيل فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، لتحديد هوية الجثة وتبين أنه (عامل بمقهى - مقيم بدائرة القسم) ، وأن وراء إرتكاب الواقعة صديق المجنى عليه (عامل - مقيم برفقة المتوفـى بشقة "مستأجرة").

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر أنه حال تواجده بالشقة المستأجرة رفقة المجنى عليه حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة ، قام على إثرها بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بالأيدى حتى سقط مُغشياً عليه ، وإستولى على (شاشة – وحدة حاسب آلى ولوحة المفاتيح الخاصة بها - مبلغ مالى من حافظة نقود المجنى عليه) وإنصرف .

وفى وقت لاحق عاد للشقة مرة أخرى وقام بوضع الجثمان بجوال وإلقائها بمكان العثور المُشار إليه ، كما أرشد عن المسروقات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.