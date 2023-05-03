عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قتلته وحطيت جثته فى جوال ورميتها.. تفاصيل جريمة الأصدقاء بالإسكندرية

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة كرموز بمديرية أمن الإسكندرية، بالعثور على جثمان لشخص داخل (2 جوال بلاستيكى) بدائرة القسم.

وتم تشكيل فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، لتحديد هوية الجثة وتبين أنه (عامل بمقهى - مقيم بدائرة القسم) ، وأن وراء إرتكاب الواقعة صديق المجنى عليه (عامل - مقيم برفقة المتوفـى بشقة "مستأجرة").

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر أنه حال تواجده بالشقة المستأجرة رفقة المجنى عليه حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة ، قام على إثرها بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بالأيدى حتى سقط مُغشياً عليه ، وإستولى على (شاشة – وحدة حاسب آلى ولوحة المفاتيح الخاصة بها - مبلغ مالى من حافظة نقود المجنى عليه) وإنصرف .

وفى وقت لاحق عاد للشقة مرة أخرى وقام بوضع الجثمان بجوال وإلقائها بمكان العثور المُشار إليه ، كما أرشد عن المسروقات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الامن العام الاسكندرية امن الاسكندرية تفاصيل جريمة ا جوال بلاستيكى شقة مستأجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن تذاكر مباراة السوبر.. تفاصيل

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

صندوق النقد: الحكومة المصرية جادة في الإصلاح وبدء برنامج المراجعة

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

ترشيحاتنا

وزير الصحة: نقل أطنان من المساعدات الطبية إلى السودان خلال ساعات

تبدأ بإنذار وتنتهي بالعزل.. 8 جزاءات تأديبية توقع على طلاب الشرطة المخالفين

وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب الأمريكي

مصر لم ولن تخفق في سداد أي التزامات عليها.. أهم رسائل رئيس الوزراء

يبحث عنها 110 ملايين مصري| من هي المسنة التائهة بالسعودية.. إيه الحكاية؟

بعد الترجي.. قرار جديد من اتحاد الكرة حول مباراة الأهلي والحرس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند اتباع نظام الصيام المتقطع.. وخطوات سهلة لتطبيقه

بفستان قصير.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في إيطاليا

ليس إنسانا.. نهاية مأساوية لحارس على يد صديقه المقرب في جنوب أفريقيا

بعد ظبط لحوم فاسدة بالجيزة.. خطوات تساعدك في التعرف عليها بسهولة

فيديو

شاهد .. شمس الكويتية تطرح كليب يا متعلم

تصل لـ 40 درجة.. تحذير جديد من الأرصاد بسبب الموجة الحارة

عقوبة قاسية.. إجراءات اتحاد الكرة ضد الزمالك بعد الانسحاب من مباراة السوبر|فيديوجراف

الجمهور المصري يمنع حفل أصالة بمتحف الحضارة في القاهرة لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ