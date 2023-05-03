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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تصل لـ 40 درجة.. تحذير جديد من الأرصاد بسبب الموجة الحارة

صدى البلد

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، على جميع أنحاء الجمهورية.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يسود البلاد، اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ودافئ على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، كما توقعت أن تظل الأجواء مائلة للبرودة سائدة في حالة الطقس  بالصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء.

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نورهان عادل مذيعه صدى البلد

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