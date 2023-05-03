عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكنيسة القبطية: حريصون على رفع الاهتمام بالصحة النفسية

صدى البلد

التقى وفد من لجنة الصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالمجمع المقدس، مع الدكتورة مِنَّن عبد المقصود الأمين العام للصحة النفسية بوزارة الصحة وأستاذة الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس، وذلك بمقر الأمانة العامة للصحة النفسية بمستشفى العباسية للصحة النفسية، وعدد من قيادات الأمانة.

ونقل أعضاء الوفد تحيات نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية ومقرر اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، وأكد على اهتمام الكنيسة القبطية بالصحة النفسية وسعيها الدائم إلى رفع الوعي بالصحة النفسية،  وإعداد كوادر للعمل في هذا المجال، وتدريبهم على مهارات الاكتشاف والتعامل. وعرض الوفد الكنسي خطة اللجنة المجمعية لرفع مستوى الوعي وإعداد الكوادر المتخصصة بالاشتراك مع الهيئات والمؤسسات الرسمية العاملة في مجال الصحة النفسية ومكافحة الإدمان ونشر الوعي بالصحة النفسية.

كما وجه وفد اللجنة الدعوة للأمين العام لحضور القاء العلمي الذي تنظمه اللجنة يوم ١٤ مايو الجاري.

تكون وفد اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان من الأب القس موسى فتحي سكرتير اللجنة وإيزيس أمين ورامي عادل عضوا اللجنة التنفيذية للجنة المجمعية.

من ناحية أخرى، نظمت الخدمة السودانية بالكنيسة الأسقفية بمصر وبالتعاون مع الطوائف المختلفة يوماً مخصصاً للصلاة من أجل السودان، بالإضافة لفترات التسبيح وقراءات من الكتاب المقدس بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال  رئيس الأساقفة فى كلمته : أحياناً يصعب التفرقة بين الأخبار الحقيقة والكاذبة، ولكن الله يرى ويعرف ويتحكم في كل شيء، حيث صلى من أجل الأطراف المتنازعة ومن أجل السلام في السودان وشعبها.

كما رحب القس ياسر كوكو بقادة الكنائس والقساوسة وكل الحاضرين، وشكر الله على تلك الفرصة وعلى الشركة والاتحاد بين الطوائف المختلفة للصلاة من أجل السودان، مؤكداً أن الصلاة مفتاح لكل الأزمات. 

وأوضح رئيس اللجنة العليا لكنيسة المسيح. : مرت السودان بالكثير من الأمور الصعبة في الفترة الأخيرة لذلك نحن موجودون لنطلب رحمة الله على بلدنا، ولكن يجب علينا أن نتوب أمام الرب لتكون قلوبنا صالحة ومرضية أمامه، كما علينا أن نتحد معاً كخدام وككنيسة، فالله يسمع عندما نصرخ كلنا كرجل واحد، مضيفاً أن سبب النزاعات هو عدم الاتفاق والتفاهم والوحدة بيننا.

حضر اليوم القس ياسر كوكو راعي الخدمة السودانية بالكنيسة الأسقفية، والقس أنور والقس بنيامين والقس صموئيل ماجاك من الخدمة السودانية بالكنيسة الإنجيلية، والقس بطرس أبانوب من الكنيسة الخمسينية، والقس يوهانس جوزيف من الكنيسة المشيخية والقس لينو و رئيس اللجنة العليا لكنيسة المسيح.

الصحة النفسية وزارة الصحة المجمع المقدس مكافحة االادمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

صندوق النقد: الحكومة المصرية جادة في الإصلاح وبدء برنامج المراجعة

الأب المكلوم عاد من السعودية لدفن أمه ليفاجئ بمقتل ابنه| تفاصيل مؤلمة

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

تتضمن إجازة للمرأة في القطاع العام والخاص.. تعديلات بقانون الطفل

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

ترشيحاتنا

اغتيال بوتين | كيف نجا الرئيس الروسي من محاولة استهداف أوكرانية؟

صندوق النقد يوجه صدمة للدولار.. عملة جديدة تفاجئ الأخضر وتهدد بقاءه

انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني| نواب: مصر تفتح أبوابها للجمهورية الجديدة.. والدولة تضبط إيقاع المشهد السياسي بتوافق من الجميع

إغلاق محطة جامعة القاهرة.. تعرف على المواصلات البديلة | خدمات

خبير: الحوار الوطني يلعب دورا رئيسيا في طرح روشتة اقتصادية للتعامل مع الأزمات

اتحاد الرماية يكثف استعداداته لاستضافة نهائي كأس العالم للخرطوش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينتشر كالنار في الهشيم.. فطر نادر يهدد العشرات بأمريكا| ما القصة؟

مسلسل Firefly Lane يتصدر مشاهدات نتفليكس.. فما قصته؟

يبحث عنها 110 ملايين مصري| من هي المسنة التائهة بالسعودية.. إيه الحكاية؟

ماذا يحدث للجسم عند اتباع نظام الصيام المتقطع.. وخطوات سهلة لتطبيقه

فيديو

شاهد .. شمس الكويتية تطرح كليب يا متعلم

تصل لـ 40 درجة.. تحذير جديد من الأرصاد بسبب الموجة الحارة

عقوبة قاسية.. إجراءات اتحاد الكرة ضد الزمالك بعد الانسحاب من مباراة السوبر|فيديوجراف

الجمهور المصري يمنع حفل أصالة بمتحف الحضارة في القاهرة لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ