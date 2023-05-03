الكنيسة القبطية: حريصون على رفع الاهتمام بالصحة النفسية

التقى وفد من لجنة الصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالمجمع المقدس، مع الدكتورة مِنَّن عبد المقصود الأمين العام للصحة النفسية بوزارة الصحة وأستاذة الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس، وذلك بمقر الأمانة العامة للصحة النفسية بمستشفى العباسية للصحة النفسية، وعدد من قيادات الأمانة.

ونقل أعضاء الوفد تحيات نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية ومقرر اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، وأكد على اهتمام الكنيسة القبطية بالصحة النفسية وسعيها الدائم إلى رفع الوعي بالصحة النفسية، وإعداد كوادر للعمل في هذا المجال، وتدريبهم على مهارات الاكتشاف والتعامل. وعرض الوفد الكنسي خطة اللجنة المجمعية لرفع مستوى الوعي وإعداد الكوادر المتخصصة بالاشتراك مع الهيئات والمؤسسات الرسمية العاملة في مجال الصحة النفسية ومكافحة الإدمان ونشر الوعي بالصحة النفسية.

كما وجه وفد اللجنة الدعوة للأمين العام لحضور القاء العلمي الذي تنظمه اللجنة يوم ١٤ مايو الجاري.

تكون وفد اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان من الأب القس موسى فتحي سكرتير اللجنة وإيزيس أمين ورامي عادل عضوا اللجنة التنفيذية للجنة المجمعية.

من ناحية أخرى، نظمت الخدمة السودانية بالكنيسة الأسقفية بمصر وبالتعاون مع الطوائف المختلفة يوماً مخصصاً للصلاة من أجل السودان، بالإضافة لفترات التسبيح وقراءات من الكتاب المقدس بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال رئيس الأساقفة فى كلمته : أحياناً يصعب التفرقة بين الأخبار الحقيقة والكاذبة، ولكن الله يرى ويعرف ويتحكم في كل شيء، حيث صلى من أجل الأطراف المتنازعة ومن أجل السلام في السودان وشعبها.

كما رحب القس ياسر كوكو بقادة الكنائس والقساوسة وكل الحاضرين، وشكر الله على تلك الفرصة وعلى الشركة والاتحاد بين الطوائف المختلفة للصلاة من أجل السودان، مؤكداً أن الصلاة مفتاح لكل الأزمات.

وأوضح رئيس اللجنة العليا لكنيسة المسيح. : مرت السودان بالكثير من الأمور الصعبة في الفترة الأخيرة لذلك نحن موجودون لنطلب رحمة الله على بلدنا، ولكن يجب علينا أن نتوب أمام الرب لتكون قلوبنا صالحة ومرضية أمامه، كما علينا أن نتحد معاً كخدام وككنيسة، فالله يسمع عندما نصرخ كلنا كرجل واحد، مضيفاً أن سبب النزاعات هو عدم الاتفاق والتفاهم والوحدة بيننا.

حضر اليوم القس ياسر كوكو راعي الخدمة السودانية بالكنيسة الأسقفية، والقس أنور والقس بنيامين والقس صموئيل ماجاك من الخدمة السودانية بالكنيسة الإنجيلية، والقس بطرس أبانوب من الكنيسة الخمسينية، والقس يوهانس جوزيف من الكنيسة المشيخية والقس لينو و رئيس اللجنة العليا لكنيسة المسيح.