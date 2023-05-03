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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالدولار.. الإسكان: 100 طلب من مستثمرين خليجيين للحصول على أراض

وزير الاسكان
وزير الاسكان

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن طروحات وزارة الإسكان من الأراضي شهدت إقبالا كبيرًا من قبل المستثمرين العقاريين، لافتا إلى أن الطروحات أظهرت وجود جيل جديد من المستثمرين يمكن أن تطلق عليهم الجيل الثاني والثالث، وليقتصر السوق على أسماء بعينها كانت موجودة على رأس المجال خلال السنوات الماضية.

وأضاف عباس في تصريحات صحفية له على هامش أحد المؤتمرات الاقتصادية ، أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة قدمت تيسيرات للقطاع الخاص وهو الوصول لنسبة 85% يكون المشروع منتهي بالكامل، لافتا إلى أن هناك ترحيب كبير من المطورين العقاريين بهذا القرار.

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وتابع هيئة المجتمعات العمرانية تلقت منذ بداية فبراير حتى الآن ما يقرب من 100 طلب من مستثمرين خليجيين، للحصول على أراض بمساحات كبيرة مقابل سداد قيمتها بالدولار الأمريكي.

وأكد أن المستثمرين سددوا مقدمات الحجز المختلفة على الأراضي، مشيرا إلى أن الإقبال الشديد من قبل المستثمرين يوضح قوة وصلابة السوق العقاري المصري.

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