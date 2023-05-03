بالدولار.. الإسكان: 100 طلب من مستثمرين خليجيين للحصول على أراض

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن طروحات وزارة الإسكان من الأراضي شهدت إقبالا كبيرًا من قبل المستثمرين العقاريين، لافتا إلى أن الطروحات أظهرت وجود جيل جديد من المستثمرين يمكن أن تطلق عليهم الجيل الثاني والثالث، وليقتصر السوق على أسماء بعينها كانت موجودة على رأس المجال خلال السنوات الماضية.

وأضاف عباس في تصريحات صحفية له على هامش أحد المؤتمرات الاقتصادية ، أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة قدمت تيسيرات للقطاع الخاص وهو الوصول لنسبة 85% يكون المشروع منتهي بالكامل، لافتا إلى أن هناك ترحيب كبير من المطورين العقاريين بهذا القرار.



وتابع هيئة المجتمعات العمرانية تلقت منذ بداية فبراير حتى الآن ما يقرب من 100 طلب من مستثمرين خليجيين، للحصول على أراض بمساحات كبيرة مقابل سداد قيمتها بالدولار الأمريكي.

وأكد أن المستثمرين سددوا مقدمات الحجز المختلفة على الأراضي، مشيرا إلى أن الإقبال الشديد من قبل المستثمرين يوضح قوة وصلابة السوق العقاري المصري.