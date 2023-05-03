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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

إغلاق محطة جامعة القاهرة.. تعرف على المواصلات البديلة | خدمات

محطة مترو أنفاق جامعة
محطة مترو أنفاق جامعة القاهرة

محطة مترو جامعة القاهرة.. وهي المحطة التي تنقل المواطنين إلى منطقة بولاق الدكرور وبين السرايات وشارع السودان، كما تنقل الطلاب إلى جامعة القاهرة حيث أنها ملاصقة إلى بوابة الجامعة المعروفة بـ «باب مترو».

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غلق محطة مترو جامعة القاهرة

وأعلنت أعلنت الهيئة القومية للأنفاق أنه في إطار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو سيتم غلق محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني للمترو  لمدة 48 ساعة وذلك لاستكمال تنفيذ أعمال كوبري أعلى مبنى محطة مترو جامعة القاهرة.

موعد فتح محطة مترو جامعة القاهرة

وتابعت الهيئة القومية للأنفاق، أن إغلاق محطة مترو جامعة القاهرة بالكامل يأتي يومي الخميس والجمعة 4 و5 مايو 2023، على أن يتم غلق المحطة بالكامل بنهاية مواعيد التشغيل يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 ولمدة (48 ساعة) وإعادة تشغيلها بشكل طبيعي صباح يوم السبت 6 مايو 2023.

ويقدم موقع صدى البلد خدمات مرورية للمواطنين الراغبين في الوصول إلى بين السرايات ومناطق شارع السودان وبولاق الدكرور، تزامنا مع إغلاق محطة مترو جامعة القاهرة.

المواصلات البديلة لمحطة مترو جامعة القاهرة

وللوصول إلى منطقة بين السرايات ومحيط جامعة القاهرة بشارع السودان، من الممكن الخروج من محطة مترو الدقي بشارع التحرير ثم ركوب ميكروباص الجيزة والذي يمر بمحيط منطقة بين السرايات، كما أنه من الممكن ركوب ميكروباص بولاق الدكرور - خشب والذي يمر في شارع السودان من ميدان الجيزة ويصل إلى محطة مترو جامعة القاهرة، أو ركوب ميكروباص من أمام محطة مترو البحوث بنهاية شارع التحرير والذي يمر في شارع السودان أمام محطة مترو جامعة القاهرة.

وأكدت الهيئة أن الخط الثاني سيعمل بالكامل كالمعتاد من محطة شبرا الخيمة وحتى محطة المنيب مع عدم توقف القطارات بمحطة جامعة القاهرة خلال تلك الفترة، وتؤكد الهيئة القومية للأنفاق أن العمل سيجري على قدم وساق  خلال المدة المشار إليها لعودة حركة القطارات بمحطة مترو جامعة القاهرة إلى طبيعتها كما يتم تكثيف كافة الأعمال لنهو اعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو لتكون في استقبال الركاب بنهاية العام الحالى.

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