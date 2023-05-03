موسكو تعلن حقها شن هجمات انتقامية ردا على محاولة اغتيال بوتين

أعلنت روسيا أن الكرملين تعرض لهجوم بالمسيرات في محاولة لاغتيال بوتين الرئيس الروسي.

وذكرت روسيا أنها تحتفظ بحق الرد على المسيرات الأوكرانية والانتقام.

وقرر عمدة العاصمة الروسية موسكو حظر تحليق الطائرات بدون طيار اعتباراً من اليوم.

وذكرت روسيا أن الهجوم على المقر الرئاسي كان عملاً إرهابياً مخططاً له وتحتفظ بحق الرد في المكان والزمان المناسبين.

وذكرت روسيا أن طائرتين بدون طيار أوكرانية تم إطلاقهما باتجاه الكرملين خلال الليل.

وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، ديمتري بيسكوف ، إن الرئيس لم يكن في الكرملين في ذلك الوقت.

وقالت وسائل الإعلام الحكومية "ريا نوفوستي": "لم يصب أحد نتيجة سقوطهم وتناثر الشظايا".

يظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الدخان في محيط الكرملين ، لكن لم يتضح مصدر الدخان.

ووصفت الخدمة الصحفية في الكرملين الهجوم بطائرة بدون طيار بأنه "محاولة لاغتيال الرئيس" و "عمل إرهابي".

وأضافت أن "روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية حيثما ومتى تراه مناسبا".