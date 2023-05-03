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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|خطوات للتعرف علي مشاكل ضفيرة الكهرباء وتجنبها... مقارنة بالأسعار بين شيفروليه كابتيفا وشيري تيجو 8

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق، موافقته على مشروع القواعد المنفذة لأحكام قانون منح تيسيرات للمصريين في الخارج؛ من أجل جلب سياراتهم إلى مصر بناء على التيسيرات التي قدمتها لهم الحكومة، وتهدف تلك التيسيرات إلى سداد المصري بالخارج قيمة 30% فقط من الضريبة الجمركية الخاصة بالسيارة التي يرغب في جلبها إلى مصر، من خلال وديعة بالعملة الأجنبية يتم وضعها في أحد البنوك وتسترد بعد 5 سنوات.

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق، جاءت تلك الارتفاعات نتيجة تلقي قطاع صناعة السيارات العديد من الصدمات التي أثرت على إنتاج السيارات الجديدة، وبالتالي تتوافر لدى الوكلاء والموزعين ولكن بأسعار مرتفعة.

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2022 ، وذلك لتلبيه رغبة المواطنين في الحصول على سيارات جديدة خصوصا من فئة الـ SUV متعددة الاستخدامات، حيث تساعد هذه الفئة من السيارات، في التحرك بسهولة على الطرق الصحراوية، بالإضافة إلى كبر حجمها الذي يتسع لجميع أفراد العائلة.

يتوافر العديد من أنواع السيارات المستعملة داخل السوق المصري للسيارات، خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه، مما أدى إلى توجه المواطنين لشراء السيارات المستعملة، ومن ضمن هذه السيارات التي نالت رضاء المصريين سوزوكي سويفت موديل 1992 ، حيث تنتمي سويفت إلى فئة السيارات الهاتشباك، وتتميز بتصميمها المميز وهيكلها القوي.

ضفيرة الكهرباء بالسيارة، بمثابة القلب النابض للسيارة، وذلك بسبب اتصالها بجميع مكونات السيارة للعمل، لأنه بدون الضفائر الكهربائية لن يعمل شيء بالسيارة، وعند حدوث أي خلل بها؛ يتوقف عمل السيارة بالكامل .

يميل جمهور كرة القدم إلى متابعة حياة لاعبي خارج الملعب، ويكون لديهم  فضول لمعرفة أنواع وأسعار سيارات لاعبي كرة القدم، ودائما ما يميل لاعبي كرة القدم إلى شراء السيارات الفاخرة الرياضية.

أعلنت شركة سكودا التشيكية عن طرازها الجديد سكودا Enyaq iV 50 الكهربائية ، وتنتمي سيارة سكودا Enyaq iV 50 الي فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات، وجاءت Enyaq iV 50 بمظهر خارجي مميز وبتقنيات متطورة .

تنتمي سيارة كيا كرنفال موديل 2024  الي فئة السيارات المينى فان كبيرة الحجم، وتقدم بداخل السوق السعودي للسيارات وتمتلك مظهرا متميزا وتصميما أنيقا، بالإضافة إلى قوة محركها التي تساعدها علي الوصول الي سرعة قصوي قدرها 210 كم/ساعة .

بيجو 208 أم جي HS شيفروليه كابتيفا شيري تيجو 8 سوزوكي ضفيرة الكهرباء ميسي سكودا Enyaq iV 50 كيا كرنفال 2024

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