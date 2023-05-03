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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات يفضل ميسي الظهور بها | صور

سيارات ميسي
سيارات ميسي

يميل جمهور كرة القدم إلى متابعة حياة لاعبي خارج الملعب، ويكون لديهم  فضول لمعرفة أنواع وأسعار سيارات لاعبي كرة القدم، ودائما ما يميل لاعبي كرة القدم إلى شراء السيارات الفاخرة الرياضية.

ومن ضمن هؤلاء اللاعبين الذين يمتلكون أسطولا من السيارات، النجم ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة سابقاً، حيث يمتلك ليونيل ميسي أسطولا من السيارات الفارهة والرياضية .

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يعرض موقع صدى البلد السيارات التي يفضل ميسي  قيادتها والظهور بها :

1- فيراري سبايدر سكاليتي

فيراري سبايدر سكاليتي

تباع سيارة فيراري سبايدر سكاليتي بقيمة 28 مليون إسترليني، حيث قام ميسي بشرائها بعد مزاد، ومازح ميسي متابعيه بنشر صورته وهو يحمل نسخة مصغرة منها.

2-  باجاني زوندا رودستر

باجاني زوندا رودستر

يصل سعر سيارة باجاني زوندا رودستر  الي 4 ملايين إسترليني وهي واحدة من أسرع  السيارات في العالم ولا يسمح بقيادتها في الشارع بل في الحلبة فقط.

3-  مرسيدس أي أم جي

مرسيدس أي أم جي

يبلغ سعر سيارة مرسيدس أي أم جي 113 ألف إسترليني.

4- مرسيدس أس أل اس

 مرسيدس أس أل اس

سعر مرسيدس أس أل اس  يصل الي 200 ألف إسترليني.

5- كاديلاك اسكاليد

كاديلاك ايسكالادا تباع بسعر 70 ألف إسترليني.

كاديلاك اسكاليد

ويفضل ميسي قيادة الرنج روفر فوج التي يصل سعرها الي 78.740 ألف إسترليني، وميني كوبر الكهربائية التي يصل سعرها الي 31 ألف إسترليني .

والجدير بالذكر أن  ميسي امتلك مؤخرا سيارة مازيراتي جران توريزمو التي يصل سعرها الي 110 آلاف إسترليني .

باجاني زوندا رودستر فيراري سبايدر سكاليتي مرسيدس أي أم جي مرسيدس أس أل اس كاديلاك اسكاليد

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