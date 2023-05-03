عاجل| تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد ، تغطية خاصة عن قرار رئيس الجمهورية بمد التأمين الصحى الشامل لكل المصريين، حيث قال الدكتور محمد معيط وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل: “إننا ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسي بالانتهاء من مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين على مستوى الجمهورية خلال السنوات المقبلة ، من خلال ضغط الجدول الزمنى لهذا المشروع القومي، وتسريع وتيرة العمل به، وذلك رغم التحديات الاقتصادية المتعاقبة، وما تفرضه على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر”.

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