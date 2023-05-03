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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: روسيا تستعد لشن هجوم شامل علينا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قالت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن روسيا تستعد لهجوم شامل علي أوكرانيا في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأوضحت الرئاسة الأوكرانية، أن المعارضة الروسية قد تكون وراء الهجوم على الكرملين، ومحاولة اغتيال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقالت الرئاسة الأوكرانية: “نركز على تحرير أراضينا وليس الهجوم على الكرملين”.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة "رويترز" الأمريكية، عن مسؤول أوكراني كبير، أنه لا علاقة لكييف بالهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالكرملين.

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وأعلنت روسيا أن الكرملين تعرض لهجوم بالمسيرات في محاولة لاغتيال الرئيس الروسي، مؤكده أنها تحتفظ بحق الرد على المسيرات  الأوكرانية والانتقام في المكان والزمان المناسبين.

وقرر عمدة العاصمة الروسية موسكو  حظر تحليق الطائرات بدون طيار اعتباراً من اليوم.

وذكرت روسيا أن طائرتين بدون طيار أوكرانية تم إطلاقهما باتجاه الكرملين خلال الليل.

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