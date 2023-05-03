تعرف على القنوات الناقلة لحفل روائع الموجي لـ شيرين عبد الوهاب وأنغام

تنقل على الهواء مباشرة قناتي "مزيكا" وmbc ، حفل "ليلة الموسيقار محمد الموجي في الرياض" الذى تقيمه الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برعاية المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة، تكريما للموسيقار الراحل محمد الموجى.

ويقام الحفل على خشبة مسرح أبوبكر سالم، بمنطقة بوليفارد رياض سيتى، ويتضمن عددا كبيرا من الأغانى والألحان التي اشتهر بها وغناها نجوم وكبار المطربين في الوطن العربى، أمثال أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، ونجاة الصغيرة، وشادية، وفايزة أحمد، ووردة، وصباح، وطلال مداح، والأمير عبدالله الفيصل، والأمير بدر بن عبدالمحسن. يشارك في الغناء بالحفل كوكبة من المطربين، في مقدمتهم أنغام، عبادى الجوهر، صابر الرباعى، وائل جسار، شيرين عبدالوهاب، مى فاروق، زينة عماد، ماجد المهندس، ويشرف على الحفل يحيى الموجى، تحت قيادة المايسترو وليد فايد.

ويتضمن البرنامج مجموعة من أعمال الموسيقار الراحل محمد الموجى، منها “بالسلام إحنا بدينا، الحلوة داير شباكها، أخرت جرحى إيه، غلطة واحدة، مستحيل، يا حلو صبح، الليالى، اسأل روحك، أنا قلبى إليك ميال، إيه هو ده، يا حلو يا اسمر، رمش عينه، ياما القمر على الباب، سلمولى على مصر، اسبقنى يا قلبى، يا مالكًا قلبى، الدوامة، يهديك يرضيك، الحلوة داير شباكها، حانة الأقدار، من حبى فيك يا جارى، حيران، أكدب عليك، ولأه”.