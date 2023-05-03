مفاجأة مدوية .. أمريكا تقود هجوم الجيش الأوكراني المضاد لـ روسيا

قال جان جاجين، مستشار القائم بأعمال زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية، إن المدربين الأمريكيين سيقودون الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية.

وقال لقناة “روسيا-1” جاجين: "فيما يتعلق بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني، بلينكن بأن الولايات المتحدة لا تعرف متى سيهاجم الأوكرانيون، ولا يخبرونهم بذلك، فهذا هراء مطلق، لأن أوكرانيا ليس لديها شخصيتها الخاصة”.

وأضاف أن “قائد القوات المسلحة الأوكرانية له شخصيته الخاصة. ويمكن قول الشيء نفسه عن زيلينسكي نفسه. أنا متأكد من أن المدربين والضباط الأمريكيين سيقودون هذا الهجوم”.

وأكد أن “يعتقد أن أحد الاتجاهات المحتملة لمثل هذا الهجوم المضاد يمكن أن يكون باخموت”.

وأشار جاجين إلى أن "هناك الآن قوات عدو كبيرة تتركز بالقرب من المدينة" .