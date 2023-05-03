قرار عاجل من البنك المركزي السعودي بشأن من دون الـ 18 عامًا

أصدر البنك المركزي السعودي "ساما"، قرارا بحظر تقديم "نشاط الدفع الآجل" للعملاء ممن لم يتجاوز سنهم 18 عاماً هجرياً، كما حدد 5 آلاف ريال كحد ائتمان يمنح للعميل في كل عملية شراء.

وبحسب وسأل إعلام سعودية؛ فقد ذكر البنك المركزي أن نشاط الدفع الآجل يعني تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل، مؤكداً حظر مزاولة هذا النشاط دون ترخيص.

وحدد البنك المركزي، في المشروع المطروح حالياً للاستطلاع على منصة "استطلاع"، حقوق العملاء والتزامات الشركات المزاولة لهذا النشاط، وفيما يلي أبرز ما تضمنه المشروع.