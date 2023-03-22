بيان عاجل من المركزي السعودي بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

أصدر البنك المركزي السعودي، قرارا برفع معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50 في المئة، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.00 في المئة.

وبحسب بيان “المركزي السعودي”، فإن هذا القرار يأتي في ضوء التطورات النقدية العالمية، وآخذا بالاعتبار أهداف البنك المركزي.

جاء ذلك بعدما أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة 25 نقطة إلى نطاق 4.75-5%، وذلك بما يتماشى مع التوقعات.

وقال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن التضخم لا يزال مرتفعا والنظام المصرفي سليم ومرن.

ويخوض مجلس الاحتياطي الفيدرالي معركة شرسة على مدى عام ضد التضخم، وجاءت أول عقبة رئيسية بانهيار بنكين كبيرين، ما ألقى بالظلال على النظام المالي الأمريكي.

وطالبت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بإعادة دراسة رفع سعر الفائدة.

وقال ستيف إنجلاندر، الاقتصادي لدى ستاندرد تشارترد والخبير الاقتصادي السابق في الاحتياطي الفيدرالي، إن تجربة حافة الانهيار في القطاع المصرفي على مدى الأسبوعين الماضيين يجب أن تجعل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أكثر تريثا.