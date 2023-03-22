خبير اقتصادي: الفيدرالي الأمريكي سيرفع الفائدة 25 نقطة أساس

قال الدكتور نسيب غبريل الخبير الاقتصادي، إن الفيدرالي الأمريكي مضطر لرفع أسعار الفائدة، وذلك بسبب مواجهة التضخم.

وأضاف في مداخلة عبر سكايب من بيروت مع الإعلامية دينا سالم في برنامج "المراقب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ضخ التريليونات من الدولارات جراء جائحة كورونا أدى الى التضخم ورفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة، ومستويات مرتفعة في أواخر عام 2022.

وأوضح غبريل أن هذا الارتفاع السريع في أسعار الفائدة والذي وصل إلى أعلى مستوى له في آخر 30 عامًا كان له تداعيات سلبية آخرها إفلاس 3 مصارف.

لن تقل عن 25 نقطة أساس

وتابع أن الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بنسبة لن تقل عن 25 نقطة أساس، بغية كبح جماح التضخم، لافتًا إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية أخذت الاحتياطات اللازمة من أجل منع انتشار أزمة بنك سيلكون فالي إلى القطاع المصرفي ككل.