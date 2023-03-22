البحرين .. رفع أسعار الفائدة 25 نقطة

قرر البنك المركزي البحريني يرفع معدل ‎الفائدة على الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس، كما رفع الفائدة على الإيداع لأسبوع ولشهر بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما.

جاء ذلك بعدما اعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة 25 نقطة إلى نطاق 4.75-5%، وذلك بما يتماشى مع التوقعات.

وقال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن التضخم لا يزال مرتفعا والنظام المصرفي سليم ومرن.

ويخوض مجلس الاحتياطي الفيدرالي معركة شرسة على مدى عام ضد التضخم، وجاءت أول عقبة رئيسية بانهيار بنكين كبيرين، ما ألقى بالظلال على النظام المالي الأمريكي.

وطالبت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بإعادة دراسة رفع سعر الفائدة.

وقال ستيف إنجلاندر، الاقتصادي لدى ستاندرد تشارترد والخبير الاقتصادي السابق في الاحتياطي الفيدرالي، إن تجربة حافة الانهيار في القطاع المصرفي على مدى الأسبوعين الماضيين يجب أن تجعل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أكثر تريثا.