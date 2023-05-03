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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمن البرازيلي يداهم منزل الرئيس السابق بولسونارو.. ما الأمر؟

الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي السابق

داهمت الشرطة البرازيلية منزل الرئيس السابق جاير بولسونارو، كجزء من التحقيق في قضية إدخال بيانات كاذبة حول التطعيم ضد فيروس كورونا في نظام وزارة الصحة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن الشرطة داهمت صباح اليوم الأربعاء، منزل بولسونارو في برازيليا، مشيرًا إلى أن العملية هي جزء من تحقيق في "مجموعة يشتبه في أنها أدخلت بيانات كاذبة عن تطعيمات COVID-19 إلى نظام وزارة الصحة في البرازيل.

وأوضحت الشرطة أن قاعدة البيانات تم تعديلها لتغيير حالة التطعيم للعديد من الأفراد الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، وذلك في الفترة الممتدة ما بين شهر نوفمبر 2021 - ديسمبر 2022.

وجرى التفتيش عقب عودة بولسونارو إلى البرازيل في شهر مارس الماضي، وكجزء من العملية تم اعتقال المساعد السابق لبولسونارو المقدم مورا سيد باربوزو، وحارسيه.

ولم تصدر مذكرة توقيف ضد بولسونارو نفسه، ولكن من المقرر أن يدلي بشهادته الأربعاء.

وكان بولسونارو من أشد المعارضين لتطعيمات كورونا، ونشر بشكل متكرر معلومات كاذبة حول اللقاح وآثاره الجانبية المزعومة.

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