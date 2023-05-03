شاهد.. لحظة هجوم الطائرات المسيرة علي الكرملين ومحاولة اغتيال بوتين

لحظة استهداف مسيرات أوكرانية قصر الرئاسة الروسي “الكرملين” في موسكو، مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء يكشف تفاصيل الواقعة .

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن المكان الذي سيعمل فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، سواء في نوفو أوجاريوفو أو في الكرملين، سيتم إبلاغهم به في الوقت المناسب.

وقال بيسكوف، ردا على السؤال ذي الصلة: "سنخبرك في الوقت المناسب".

استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وفي وقت سابق، قالت خدمة الكرملين الصحفية إن نظام كييف حاول فجر الأربعاء ضرب طائرة بدون طيار في مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، وتم تعطيل طائرتين.

ولم تقع إصابات أو أضرار بالممتلكات نتيجة لذلك.

وقال بيسكوف في وقت لاحق إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يكن في الكرملين في تلك اللحظة.