بعد محاولة اغتيال بوتين.. قرار جديد من روسيا بشأن "موكب النصر"

قال حاكم منطقة ليبيتسك الروسية، إيجور أرتامونوف، اليوم الأربعاء، إنه تم إلغاء موكب النصر في ليبيتسك ويليتس بسبب الاستفزازات المحتملة، والمعلومات التي أبلغت عنها قوات الأمن.

وتم اتخاذ قرار إلغاء العرض في اجتماع لمقر العمليات بمشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ القانون.

وكتب أرتامونوف، عبر قناته على “تلجرام”: "نحن مضطرون إلى إلغاء مسيرات النصر في 9 مايو في ليبيتسك ويليتس. تمتلك وكالات إنفاذ القانون معلومات حول الاستفزازات المحتملة في يوم النصر خلال الاحتفالات الجماهيرية والمناسبات التذكارية في المناطق".

وأضاف أن الأحداث الجماهيرية قد تخلق مخاطر إضافية للناس، ومع ذلك، ستظل الأحداث الصغيرة تقام في الحدائق والساحات.

وقال أرتامونوف "هذا سيجعل من الممكن تفريق الناس قدر الإمكان ويمنع ازدحامهم الجماعي في وقت ما”.