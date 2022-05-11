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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معضلة بوتين.. ما هي خطوته التالية في أوكرانيا؟

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

عندما وقف فلاديمير بوتين للتحدث في موكب يوم النصر هذا الأسبوع في الساحة الحمراء في موسكو، كان هناك توقع، في جميع أنحاء العالم وفي روسيا، أنه سيسعى بشكل حاسم لتصعيد الحرب في أوكرانيا.

وحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، فإن بوتين لم يفعل شيئًا من هذا القبيل، ولم يدعي حتى الانتصارات التي كانت متاحة له، ولم تكن هناك إعلانات بشأن المدن المهزومة في أوكرانيا والخاضعة الآن للسيطرة الروسية. 

وبدلاً من ذلك، تحدث عن مساعدة عائلات العسكريين الذين ضحوا بأبنائهم في الحرب.

معضلة بوتين

كانت النبرة الهادئة للخطاب تظهر أن بوتين يواجه معضلة قد تنهي رئاسته وإرثه في روسيا.

إذا قام بتصعيد الصراع، فستكون لديه فرصة أكبر للفوز بالنصر الذي كان يأمله في البداية، ولكن إذا فشل ذلك، فسيواجه الإذلال. 

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بدلاً من ذلك، يمكنه أن يدعي النصر الآن ويسعى إلى تهدئة الصراع.

ولكن هل يمكن اعتبار إعلان النصر المحدود والمعرض للخطر مجرد تراجع؟

لا يمكن تأجيل القرار إلى أجل غير مسمى، فإن وحدات النخبة القتالية في روسيا على وشك الإنهاك. ولا تسمح “العملية” المحدودة حتى الآن بالتعبئة على نطاق واسع. 

لكن هناك اعترافا متزايدا في موسكو وأماكن أخرى بأنه لا ينبغي الاستهانة بمقاتلي أوكرانيا.

أوكرانيا موسكو روسيا بوتين يوم النصر كييف

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