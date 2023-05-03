خبير أمني: الهجوم على الكرملين لم يستهدف بوتين نفسه

على الرغم من أن الكرملين أعلن أن محاولة الهجوم بطائرات بدون طيار على المقر الرسمي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت محاولة اغتيال لرئيس الاتحاد الروسي، لكن لم يقتنع الجميع بذلك.

وقال مارك جاليوتي، الخبير السياسي في الشؤون الأمنية الروسية، إن الهجوم لم يكن يستهدف على الأرجح بوتين نفسه.

وكتب جالوتي على حسابه بموقع "تويتر": "من المعروف أن بوتين نادرًا ما يذهب إلى الكرملين، ناهيك عن البقاء هناك طوال الليل، ولم تكن هناك اجتماعات مجدولة في الصباح الباكر أو ما شابه ذلك مما قد يجعل المرء يفترض أنه قد يكون في شقته (الفخمة) هناك".

وأضاف "إلى جانب ذلك، كما أفهم فهو محمي جيدًا. ليس مخبأ تمامًا، فإذا كان هجومًا أوكرانيًا بالفعل - وهو ما لم يتم إثباته فمن المحتمل أن يكون هجومًا عمليًا وإثباتًا للقدرة وإعلان نوايا".

ولفت "سنقول لروسيا "لا تعتقدوا أن موسكو آمنة".

وكانت روسيا أعلنت إحباط محاولة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين في هجوم بطائرة مسيرة مزدوجة على الكرملين خلال أمس، متهمة أوكرانيا بتنفيذ هذا العمل.

وذكرت روسيا، إن الهجوم على المقر الرئاسي كان عملاً إرهابياً مخططاً له، وتحتفظ بحق الرد في المكان والزمان المناسبين.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن بوتين كان موجودا بمقر إقامته بضواحي موسكو في "نوفو أوغاريوفو"، ولم يصب بأي أذى، ولم يتغير جدول أعماله.

فيما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن مسؤول أوكراني كبير، أنه لا علاقة لكييف بالهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالكرملين.