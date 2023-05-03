جامعة حلوان : الطلاب الوافدون هم سفراؤنا بالخارج

تحرص جامعة حلوان على الاهتمام بالطلاب الوافدين بكافة الكليات والعمل على توفير كافة الخدمات التي يحتاجون لها خلال العام الدراسي سواء لطلاب مرحلة البكالوريوس او الدراسات العليا ، وذلك من اهمية دور الطلاب الوافدين حيث يعدون هم سفراء الجامعة داخل بلادهم .

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ان اهتمام الجامعة بملف الطلاب الوافدين يأتى على رأس أولويات خطة الجامعة، والاهتمام بالطلاب الوافدين من العوامل التي لها مدلول كبير في تحقيق جودة التعليم.

وأشار الدكتور السيد قنديل الى ان ملف الوافدين يساعد على رفع التصنيف الدولي للجامعة، كما أن الطلاب الوافدين هم القوة الناعمة وسفراء للجامعة ولمصر في بلادهم مؤكدًا أن لديه طموحات واسعة لتطوير منظومة الطلاب الوافدين.

جدير بالذكر انه قد عقدت جامعة حلوان اجتماع لاعضاء مكتب الوافدين بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد عبد الغني مدير مكتب الوافدين، الدكتورة منار فودة نائب مدير مكتب الوافدين، د. محي سامي، د عادل المهدي نواب إدارة الوافدين، الأستاذ محمد ناصر أمين الجامعة، الأستاذ هشام رفعت، الاستاذة مها عبد الرحيم، الأستاذة فريدة محمد أمناء الجامعة المساعدين.