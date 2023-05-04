حبس شخص تخصص في السرقات المتنوعة بالقاهرة

قررت نيابة التبين الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخصص في السرقات المتنوعة وشروعه في سرقة بطارية سيارة بأسلوب "الضغط على الكابوت" بالتبين جنوب القاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة التبين "له معلومات جنائية" حال شروعه فى سرقة بطارية سيارة بأسلوب "الضغط على الكابوت"، وتمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

حيث نجح رجال وحدة مباحث قسم شرطة التبين في القبض علي أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" حال شروعه فى سرقة بطارية سيارة بأسلوب "الضغط على الكابوت".

واعترف بمزاولته نشاطا إجرامياً تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة وأنه وراء ارتكاب واقعتي سرقة أخرتين.